NOTICIAS NACIONALES
Desalojan edificios de la Asamblea por sismo de mediana intrensidad
La sede de la Asamblea Nacional fue desalojada temporalmente por sismo que se reportó a las 10:26 de las mañana.
La sede de la Asamblea Nacional fue desalojada temporalmente por sismo que se reportó a las 10:26 de las mañana.
La familia del futbolista de 17 años Diego Oscar García Tasón emitió un comunicado oficial informando que el jugador fue...
Noah Wyle ha recibido un nuevo galardón en su trayectoria, aunque esta vez no está relacionado con su destreza como...
Un total de 20 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval en la provinciade...
El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que ha dado instrucción para la edificación de 1,400 viviendas adicionales...
Un tren de alta velocidad colisionó contra la parte trasera de otro tren que se encontraba detenido, provocando el descarrilamiento...
¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
La provincia de Los Santos enfrenta una grave crisis por inundaciones y mareas altas que han superado los 13 pies, afectando severamente a...
Las autoridades educativas de Los Santos determinaron que las escuelas implementarán un sistema de enseñanza adaptable para concluir el año lectivo...
Las autoridades de La Chorrera organizaron una conferencia de prensa para informar sobre los preparativos logísticos y de seguridad para los...
La sede de la Asamblea Nacional fue desalojada temporalmente por sismo que se reportó a las 10:26 de las mañana.