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Desalojan edificios de la Asamblea por sismo de mediana intrensidad

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21 horas atrás

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La sede de la Asamblea Nacional fue desalojada temporalmente por sismo que se reportó a las 10:26 de las mañana.

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