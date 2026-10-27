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Panamá entre los países piloto de Iberoamérica para construir la Ley del Artista

Published

2 horas atrás

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El Ministerio de Cultura inició las mesas de trabajo para la construcción de la Ley del Artista y Trabajador de la Cultura, con el acompañamiento técnico de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en un proceso que se extenderá hasta el 28 de octubre y busca establecer un marco legal que reconozca los derechos y las condiciones laborales del sector artístico y cultural.

Panamá fue seleccionado por la OEI como uno de los dos países piloto en Iberoamérica para desarrollar esta iniciativa, que toma como referencia la Carta de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura en Iberoamérica y cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Durante la inauguración, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló que la iniciativa busca atender una deuda histórica con las personas artistas y trabajadoras de la cultura, quienes durante años han enfrentado la intermitencia laboral, la falta de reconocimiento formal y las limitaciones para acceder a una remuneración digna y a incentivos que respalden su ejercicio profesional.

Por su parte, Mariana Soares, de la Dirección General de Cultura de la OEI, explicó que la asistencia técnica tiene como objetivo recopilar aportes y fortalecer la propuesta legislativa. Indicó que se espera contar con un proyecto de ley listo para diciembre de 2026 y destacó que sus beneficios podrían extenderse más allá de los artistas, para incluir a iluminadores, técnicos, montajistas de escenarios y otros profesionales que forman parte del ecosistema cultural.

La agenda contempla tres fases de trabajo: una mesa interna con directores nacionales y regionales de MiCultura, una jornada intersectorial con instituciones del Estado y un espacio de diálogo con el Encuentro Nacional de Culturas (ENC) y representantes de los distintos sectores artísticos del país.

Durante las sesiones, los participantes revisarán los componentes del anteproyecto, su estructura y metodología, además de presentar consultas, observaciones y propuestas que permitan incorporar las distintas realidades del sector cultural panameño.

La propuesta busca establecer disposiciones relacionadas con los derechos laborales, la protección social, los incentivos fiscales y el reconocimiento de los derechos de autor, con miras a desarrollar un marco normativo que responda a las particularidades del trabajo artístico y cultural.

Con estas mesas de trabajo, Panamá inicia una etapa de consulta y articulación institucional para avanzar en la elaboración de una ley que reconozca los derechos laborales y sociales de los artistas y trabajadores de la cultura.

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