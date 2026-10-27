Gestores culturales
Panamá entre los países piloto de Iberoamérica para construir la Ley del Artista
El Ministerio de Cultura inició las mesas de trabajo para la construcción de la Ley del Artista y Trabajador de la Cultura, con el acompañamiento técnico de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en un proceso que se extenderá hasta el 28 de octubre y busca establecer un marco legal que reconozca los derechos y las condiciones laborales del sector artístico y cultural.
Panamá fue seleccionado por la OEI como uno de los dos países piloto en Iberoamérica para desarrollar esta iniciativa, que toma como referencia la Carta de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura en Iberoamérica y cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Durante la inauguración, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, señaló que la iniciativa busca atender una deuda histórica con las personas artistas y trabajadoras de la cultura, quienes durante años han enfrentado la intermitencia laboral, la falta de reconocimiento formal y las limitaciones para acceder a una remuneración digna y a incentivos que respalden su ejercicio profesional.
Por su parte, Mariana Soares, de la Dirección General de Cultura de la OEI, explicó que la asistencia técnica tiene como objetivo recopilar aportes y fortalecer la propuesta legislativa. Indicó que se espera contar con un proyecto de ley listo para diciembre de 2026 y destacó que sus beneficios podrían extenderse más allá de los artistas, para incluir a iluminadores, técnicos, montajistas de escenarios y otros profesionales que forman parte del ecosistema cultural.
La agenda contempla tres fases de trabajo: una mesa interna con directores nacionales y regionales de MiCultura, una jornada intersectorial con instituciones del Estado y un espacio de diálogo con el Encuentro Nacional de Culturas (ENC) y representantes de los distintos sectores artísticos del país.
Durante las sesiones, los participantes revisarán los componentes del anteproyecto, su estructura y metodología, además de presentar consultas, observaciones y propuestas que permitan incorporar las distintas realidades del sector cultural panameño.
La propuesta busca establecer disposiciones relacionadas con los derechos laborales, la protección social, los incentivos fiscales y el reconocimiento de los derechos de autor, con miras a desarrollar un marco normativo que responda a las particularidades del trabajo artístico y cultural.
Con estas mesas de trabajo, Panamá inicia una etapa de consulta y articulación institucional para avanzar en la elaboración de una ley que reconozca los derechos laborales y sociales de los artistas y trabajadores de la cultura.