Presidente Mulino conversa con Marco Rubio sobre ayuda para los afectados del sismo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que se trataron los temas de la cooperación entre ambos países para ayudar a los damnificados del terremoto del 9 de octubre, además de la situación de la democracia en la región y la próxima elección de un secretario o secretaria general de Naciones Unidas.

Durante la conversación, el presidente Mulino agradeció toda la cooperación que Estados Unidos ha brindado a Panamá en términos de ayuda humanitaria y personal para atender a los damnificados del sismo y evaluación de daños estructurales, las cuales han sido de enorme ayuda para las labores de reconstrucción actualmente en curso.

Sobre la elección en la ONU, el presidente Mulino y el secretario Rubio coincidieron en la necesidad de encontrar un gran consenso para encontrar un candidato o candidata para el organismo.

Mulino, por su parte, hizo hincapié en que Latinoamérica y el Caribe desean que se considere la regla no escrita de la rotación para elegir al secretario general, y por lo tanto, en esta ocasión el cargo debe ocuparlo una figura de esta región.