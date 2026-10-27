Fuertes inundaciones en la provincia de Los Santos

La provincia de Los Santos enfrenta una grave crisis por inundaciones y mareas altas que han superado los 13 pies, afectando severamente a comunidades como Cañas en tierra firme, mientras la zona insular permanece evacuada.

Debido a la escasez inicial de ingenieros especializados, las autoridades han tenido que incorporar refuerzos técnicos para clasificar las viviendas mediante un sistema de etiquetas rojas, amarillas y verdes según su nivel de daño estructural.