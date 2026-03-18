Fumar antes de ser padre podría tener consecuencias en tus hijos

Un estudio reciente demuestra nuevamente cómo los comportamientos de los padres pueden afectar la salud de sus hijos. Científicos de la Universidad de California en Santa Cruz descubrieron que la exposición a la nicotina antes del embarazo podría tener un efecto directo en el metabolismo de la próxima generación.

Según lo que se publicó en la revista Journal of the Endocrine Society, el uso de nicotina por parte de los hombres podría alterar la manera en que sus descendientes metabolizan el azúcar, aumentando así el riesgo de que desarrollen diabetes más adelante.

La investigación se llevó a cabo mediante experimentos en modelos animales, donde se notó que las crías expuestas a la nicotina mostraban variaciones en su regulación metabólica, especialmente en lo relacionado con el control de la glucosa.

Estos resultados indican que no solo es crucial considerar los hábitos durante el embarazo, sino también aquellos previos a la concepción, lo que amplía la discusión sobre el deber de ambos padres en la salud de futuras generaciones.

Este estudio reaviva la conversación sobre las consecuencias del uso de tabaco y productos que contengan nicotina, y cómo estos pueden tener efectos duraderos que van más allá de quien los emplea.