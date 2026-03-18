Connect with us

SALUD Y VIDA

Fumar antes de ser padre podría tener consecuencias en tus hijos

SALUD Y VIDA

Dinamarca es el primer país que elimina la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis

SALUD Y VIDA

Alerta por transmisión sostenida de fiebre amarilla en Sudamérica

SALUD Y VIDA

Científicos crean un biotejido con escamas de peces

SALUD Y VIDA

Cada vez más menores de 10 años consumen vapes

SALUD Y VIDA

Fumar antes de ser padre podría tener consecuencias en tus hijos

Published

11 horas atrás

on

Un estudio reciente demuestra nuevamente cómo los comportamientos de los padres pueden afectar la salud de sus hijos. Científicos de la Universidad de California en Santa Cruz descubrieron que la exposición a la nicotina antes del embarazo podría tener un efecto directo en el metabolismo de la próxima generación.

Según lo que se publicó en la revista Journal of the Endocrine Society, el uso de nicotina por parte de los hombres podría alterar la manera en que sus descendientes metabolizan el azúcar, aumentando así el riesgo de que desarrollen diabetes más adelante.

La investigación se llevó a cabo mediante experimentos en modelos animales, donde se notó que las crías expuestas a la nicotina mostraban variaciones en su regulación metabólica, especialmente en lo relacionado con el control de la glucosa.

Estos resultados indican que no solo es crucial considerar los hábitos durante el embarazo, sino también aquellos previos a la concepción, lo que amplía la discusión sobre el deber de ambos padres en la salud de futuras generaciones.

Este estudio reaviva la conversación sobre las consecuencias del uso de tabaco y productos que contengan nicotina, y cómo estos pueden tener efectos duraderos que van más allá de quien los emplea.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES7 horas atrás

Publican los nuevos precios del combustible a partir del viernes

La Secretaría de Energía informa a la ciudadanía que, como resultado del comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y de...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Fallece trabajadora del Aseo que fue atropellada recientemente

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó el fallecimiento de la señora Eusebia de Suárez, quien fue atropellada...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Museo del Canal de Panamá inaugura exposición temporal «El jardín de Mr. Brown» de Tova Katzman

El Museo del Canal de Panamá presenta «El jardín de Mr. Brown», una exposición de la artista estadounidense Tova Katzman que...
SALUD Y VIDA11 horas atrás

Fumar antes de ser padre podría tener consecuencias en tus hijos

Un estudio reciente demuestra nuevamente cómo los comportamientos de los padres pueden afectar la salud de sus hijos. Científicos de...
NOTICIAS NACIONALES11 horas atrás

Aumentan incendios de masa vegetal en las últimas horas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, en las últimas horas se ha registrado un...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!