Donald Trump destituye a la fiscal general Pam Bondi

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que ha destituido a la fiscal general, Pam Bondi, a la que ha calificado como «gran patriota» y «amiga leal», y que su cargo será ocupado de manera interina por el hasta ahora fiscal general adjunto, Todd Blanche.

«Queremos mucho a Pam, y ella pasará a ocupar un nuevo cargo -muy necesario e importante- en el sector privado, el cual será anunciado en una fecha próxima», escribió Trump en su red social Truth Social.

Según Fox News, que adelantó la noticia poco antes citando fuentes de la Casa Blanca, Trump comunicó a Bondi su cese a última hora del miércoles.

«Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, quien sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año», añadió en su mensaje Trump, que afirmó que la letrada «realizó una labor extraordinaria al supervisar una masiva ofensiva contra la delincuencia en todo nuestro país»