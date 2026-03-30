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Los astronautas de Artemis II llegan a la plataforma de lanzamiento en Florida

Published

15 horas atrás

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Los astronautas, que se convertirán en los primeros visitantes lunares en más de medio siglo, llegaron el viernes a su plataforma de lanzamiento, donde se unieron al imponente cohete que despegará la próxima semana para llevarlos a orbitar la Luna.

El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, voló con sus tres compañeros desde Houston. Fue lo más cerca que han estado del lanzamiento. Fugas de combustible y otros problemas con el cohete provocaron dos meses de retraso y dos traslados desde el hangar a la plataforma.

El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, recibió a los astronautas al salir de sus aviones de entrenamiento T-38 en el Centro Espacial Kennedy. Además de Wiseman, la tripulación incluye a Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y al canadiense Jeremy Hansen. El comité de bienvenida también incluyó a la presidenta de la Agencia Espacial Canadiense, Lisa Campbell, decenas de directivos de la NASA y más de 100 periodistas.

“¡Vamos a la Luna!”, gritó Wiseman a la multitud. “Creo que la nación y el mundo han esperado mucho tiempo para volver a hacer esto”.

“Estamos todos entusiasmados”, añadió Hansen. “¡Así que ‘Allons-y’!” (¡Vamos!).

La NASA tiene previsto el lanzamiento para el miércoles. La agencia espacial dispone de los primeros seis días de abril para lanzar el cohete Space Rocket System antes de suspender las operaciones durante casi un mes.

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