Selección Nacional realizará una gira por Asia en la fecha FIFA

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunció el retorno a la actividad de la Selección Nacional tras su segunda participación en la Copa Mundial, donde enfrentó a Ghana, Inglaterra y Croacia.

En la próxima fecha FIFA, la Sele realizará una gira internacional de cuatro partidos, destacando un histórico primer enfrentamiento contra la India programado para el 26 de septiembre.

El onceno nacional también viajará a Japón para competir en un cuadrangular frente a Nueva Zelanda, Ecuador y el anfitrión, sirviendo estos encuentros como preparación clave para la Liga de Naciones de Concacaf.

Los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán el objetivo primordial de medir su rendimiento y consolidar el proceso antes de buscar la clasificación a la Copa Oro 2027.