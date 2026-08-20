El piloto panameño David Carballeda va rumbo al tricampeonato en el GT Challenge de las Américas

El corredor chiricano buscará sumar un nuevo triunfo en el Gran Premio de Barbados y mantenerse en la pelea por el campeonato de la categoría GTS JR.

El piloto panameño David Carballeda se prepara para afrontar el Gran Premio de Barbados del GT Challenge de las Américas 2026, donde buscará continuar sumando puntos en su camino hacia el tricampeonato regional.

El corredor chiricano llega a esta competencia con la motivación de haber conquistado recientemente el Gran Premio de Guyana, resultado que le permitió sumar puntos importantes en la clasificación de la categoría GTS JR.

A bordo de su emblemático Mitsubishi Evo VI, Carballeda logró imponerse en Guyana gracias a una estrategia precisa y un sólido desempeño en pista. El resultado fortaleció sus aspiraciones de volver a conquistar el campeonato regional.

Con la próxima competencia en Barbados cada vez más cerca, el equipo trabaja para llegar en las mejores condiciones posibles. La escudería, encabezada técnicamente por Antonio Roquer, tiene previsto arribar al país con una semana de anticipación para realizar pruebas y reconocer las características del circuito.

“Va a ser una carrera interesante y queremos tener el carro listo con anticipación para hacer todas las pruebas necesarias en Barbados”, expresó el piloto.

Con el campeonato regional como principal objetivo, el piloto chiricano afrontará en Barbados otro desafío clave de la temporada. Cada punto será determinante en su búsqueda por conquistar nuevamente el título del GT Challenge de las Américas.