Edición Qatar 22: Sommer, Valverde, Ronaldo y Richarlison los jugadores del día

Yann Sommer

Unas de las estrellas de la selección de Suiza, es su guardameta Yann Sommer. Durante el partido debut de Suiza contra Camerún, Sommer realizó cinco atajadas a lo largo del enfrentamiento, todas desde dentro del área, además completó 25 de sus 28 intentos de pase.

En el año 2005, Sommer, firmó su primer contrato profesional y en la actualidad es el portero del Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga de Alemania; En los último dos años ha logrado detener cinco penaltis consecutivos de jugadores reconocidos como: Mbappé, Sergio Ramos, Jorginho, Rodri Hernández y Tomas Soucek con el seleccionado nacional.

🧤 5 saves 📥 5 saved shots from inside the box ✈️ 1 high claim 🥊 1 punch 🧼 1 clean sheet 👌 41 touches 👟 25/28 accurate passes 📈 8.2 Sofascore rating

Federico Valverde

Durante su partido debut contra los coreanos en la Copa del Mundo Qatar 2022, el uruguayo Federico Valverde, apodado por muchos como el halcón, se destacó por su gran remate de larga distancia que casi logra poner en ventaja a la selección de Uruguay en el minuto 89.

Este futbolista uruguayo de 24 años, comenzó su carrera profesional en el 2012 en las formativas del Club Atlético Peñarol y en donde anotó 8 goles ese mismo año, a pesar de su ser nombrado titular; Actualmente juega como centrocampista en el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más reconocidos del mundo, durante su partido debut en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el -comandante- de la selección de Portugal se convirtió en el primer futbolista masculino en anotar un gol en cinco citas mundialistas diferentes. El cobro de un penalti al minuto 65 del partido contra Ghana, le concedió a Ronaldo batir un nuevo récord.

Inició su carrera profesional como futbolista a los 17 años con el Inter de Milán y realizó su debut en Primera División se dió en septiembre del año 2002 frente al Sporting Clube de Braga. En el 2011 fue traspasado al Real Madrid Club de Fútbol, equipo con el que estuvo por nueve temporadas. En la actualidad es el jugador con más goles marcados con su selección, con 118 tantos en 192 partidos.

