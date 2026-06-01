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Luis Suárez fuera del Mundial

Published

13 horas atrás

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Luis Suárez, quien anunció su salida de la selección en 2024 y que continuó dispuesto a jugar para el equipo nacional al decir: “Jamás le diría que no a la selección si me necesita”, recordando que se apartó para dar paso a las nuevas generaciones. 

No participará en el Mundial de 2026 después de ser excluido del listado definitivo presentado por el director técnico Marcelo Bielsa este domingo. De esta manera, se cierra cualquier chance de un retorno a La Celeste y a su último Mundial.

Suárez, quien ha sido su máximo goleador con 69 goles en 143 partidos, y que se consolidó como el máximo referente ofensivo del equipo durante más de una década, participando en cuatro Copas del Mundo desde 2010. 

Uruguay, con un elenco que incluye a jugadores de primer nivel internacional como Ronald Araújo, Federico Valverde y José María Giménez, comenzará el 15 de junio en Miami enfrentándose a Arabia Saudita, priorizando la renovación y la competitividad inmediata.

 

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