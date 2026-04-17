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«Top Gun» volverá a despegar con una tercera entrega

Published

5 horas atrás

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La saga de los pilotos de élite continuará expandiéndose. Tom Cruise se alista para volver al mundo de Top Gun en una nueva película que ya se encuentra en etapa de desarrollo, de acuerdo con lo que confirmó Paramount Pictures en un evento de la industria en Las Vegas.

Un fenómeno en las taquillas

Este proyecto seguirá la historia de Top Gun: Maverick, una película que se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes del cine, reactivando el interés del público por regresar a los cines tras la pandemia y logrando cifras millonarias a nivel global.

Maverick regresa al frente

Cruise volverá a interpretar su emblemático papel como Pete “Maverick” Mitchell, un personaje que lo ha acompañado desde la década de los 80 y que hizo un gran regreso en la última secuela, ahora enfocado en entrenar a una nueva generación de pilotos.

Un equipo que permanece

El productor Jerry Bruckheimer también participará en esta nueva entrega, que intentará replicar el éxito de las películas anteriores de la franquicia.

Nuevas producciones en desarrollo

Mientras se prepara este regreso, el actor también tiene programado el estreno de Digger, una película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que aborda una historia con elementos de comedia oscura.

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