El café panameño brilla en Expocomer 2026 como protagonista de la economía creativa

12 horas atrás

El café panameño se convirtió en uno de los grandes protagonistas de Expocomer 2026, donde el Ministerio de Cultura de Panamá inauguró su pabellón con una propuesta que mezcla tradición agrícola, innovación y creatividad.

Durante la apertura, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, junto al contralor general Anel Flores De La Lastra, realizaron el corte de cinta y recorrieron el espacio que este año reúne a 14 expositores que han logrado transformar el café en productos creativos con alto valor agregado.

El café más allá de la taza

La propuesta del pabellón destaca cómo el café puede trascender su uso tradicional para integrarse en distintas industrias de la economía creativa. Los proyectos seleccionados muestran aplicaciones del grano en áreas como moda y textiles, gastronomía, confitería, la clásica taza de café panameño.

Entre las experiencias disponibles para los visitantes hay desde degustaciones de cafés especiales incluyendo variedades como Geisha o Catuay natural hasta productos inspirados en el café como picantes, jabones artesanales, cremas, velas, obras de arte y otras propuestas creativas.

Emprendimientos que llevan el café al mundo

El pabellón de MiCultura reúne a marcas y proyectos como Kotowa Café, Finca Panda, Boca’o, Cacao Blessings, Sisu, La Picon, Kiosco Creativo, SpotCafé, Jean Decort, Gran Del Val, Lérida, Pape Ink, C&C Velas y Grupo Maito, que representan distintas formas de reinterpretar el café panameño.

Durante los días de feria, el espacio estará abierto al público y a delegaciones comerciales internacionales, con degustaciones, exhibiciones de productos y ruedas de negocios pensadas para conectar el talento creativo local con nuevos mercados.

Con esta iniciativa, Panamá busca posicionar el café no solo como un producto de exportación reconocido mundialmente, sino también como un motor cultural y creativo que impulsa nuevas oportunidades económicas para el país.

