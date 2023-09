El nuevo Bernabeú divide opiniones

El Real Madrid sigue cosechando buenos resultados en su inicio de la temporada 2023/2024. De hecho, suma 5 victorias consecutivas desde que arrancó en La Liga y la más reciente la obtuvo de local tras vencer a la Real Sociedad (2-1). Más allá del buen rendimiento en la cancha, la remodelación y actual presentación del Estadio Santiago Bernabeú ha dado pie para todo tipo de opiniones.

✨ Así luce el nuevo Estadio Santiago Bernabéu ✨ pic.twitter.com/BEFdJMiL4L — madridistaReal (@RMadridistaReal) September 17, 2023

Las redes no han perdonado. Entre memes, comentarios a favor o en tono de burla, los apuntes abundan en las diferentes plataformas digitales. Algunos expresaron su decepción al no encajar con los primeros diseños que habían promocionado en las distintas páginas del club, mientras que los defensores de la obra insisten en que a la obra le faltan algunos detalles para que se considere que está entregado en su totalidad, y que además, el estado del césped en el escenario (una de las grandes promesas dentro de las reformas) se ha presentado de manera excelente. Vale recalcar que las obras no están completadas al 100% y que al exterior le faltan algunos retoques para que cumpla con lo esperado.

El tiempo determinará cómo finaliza esta controversia. Por lo pronto, en este mismo escenario, el Real Madrid recibirá al Unión Berlín el próximo 20 de septiembre, en lo que será el estreno del conjunto merengue en la UEFA Champions League, 2023-2024.