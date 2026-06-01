El VAR tendrá más poder en el Mundial 2026

En la antesala del Mundial 2026, la International Football Association Board (IFAB) anunció una modificación en el protocolo del VAR que ampliará su margen de intervención. A partir de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el video arbitraje podrá intervenir para sancionar infracciones cometidas por jugadores incluso cuando el balón aún no esté en juego.

La medida busca reforzar el control sobre acciones que puedan influir directamente en el desarrollo del partido. Según explicó la IFAB, el VAR podrá detectar infracciones evidentes cometidas por el equipo atacante antes de la ejecución de un saque de esquina o un tiro libre, siempre que estas tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria.

En estos casos, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. Si el árbitro determina que existió una infracción antes de que el balón entrara en juego, podrá aplicar la sanción disciplinaria correspondiente y ordenar la repetición de la jugada.

La modificación representa uno de los cambios más relevantes en el funcionamiento del VAR desde su implementación en el fútbol internacional y entrará en vigor durante el Mundial 2026.