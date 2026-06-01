La selección de Inglaterra la más protegida del Mundial

La selección de Inglaterra se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un despliegue de seguridad sin precedentes en su base de concentración en Estados Unidos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel se hospedará en el exclusivo The Inn at Meadowbrook, ubicado en Kansas, donde contará con un sistema de protección diseñado para garantizar la privacidad y seguridad de jugadores, cuerpo técnico y familiares durante toda la competición. El complejo se ha convertido en una auténtica fortaleza, con un operativo dividido en tres anillos de seguridad.

El primero incluye barreras de hormigón y controles de acceso para impedir el ingreso de vehículos no autorizados, además del cierre coordinado de calles cercanas.

El segundo nivel contempla la instalación de pantallas y estructuras especiales para bloquear la visibilidad desde edificios, colinas o zonas elevadas, evitando cualquier intento de observación externa. Finalmente, el tercer anillo se enfoca en la protección tecnológica mediante drones de vigilancia, sistemas de detección aérea y equipos capaces de interferir señales para prevenir espionaje o intrusiones no autorizadas.

Además de las estrictas medidas de seguridad, Inglaterra tendrá el uso exclusivo de todas las instalaciones del hotel, ya que la federación reservó la totalidad de las habitaciones para la delegación.

Los familiares de los jugadores también contarán con acceso controlado mediante acreditaciones especiales, permitiéndoles acompañar al equipo en un entorno completamente protegido.

La preparación incluye detalles destinados al bienestar de los futbolistas, como colchones y ropa de cama personalizada para optimizar el descanso, así como un plan médico específico para reducir los efectos del cambio horario tras el viaje desde Europa.

Antes de instalarse definitivamente en Kansas, la delegación realizará una concentración previa en Florida y posteriormente iniciará su camino mundialista en el Grupo L, donde enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá con la intención de conquistar un nuevo título mundial.