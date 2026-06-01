Japón protagoniza el primer caso de la nueva regla de la FIFA

La nueva regla de los 10 segundos de la FIFA tuvo un impacto inmediato durante el amistoso entre Japón e Islandia. La norma establece que un jugador sustituido debe abandonar el terreno de juego en un máximo de diez segundos; de lo contrario, su equipo será sancionado con un minuto jugando con un futbolista menos mientras el reemplazante espera fuera del campo.

Esta situación ocurrió en los minutos finales del encuentro cuando un jugador islandés tardó más de lo permitido en salir de la cancha. Japón aprovechó la superioridad numérica temporal y, por medio de Koki Ogawa, anotó el único gol del partido para asegurar la victoria para el equipo de Japón 1 – 0 Islandia.

La nueva medida, que busca reducir las pérdidas de tiempo y agilizar el juego, formará parte de los cambios reglamentarios que se implementarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en futuras competiciones organizadas por la FIFA.