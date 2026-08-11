En Darién decomisan pesos mexicanos y miles de dólares durante operación “Escudo de Acero”

Unidades antinarcóticos y de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) detuvieron a 13 personas, entre panameños y colombianos, durante la operación “Escudo de Acero”, desarrollada en la provincia de Darién.

Durante el operativo, las autoridades también decomisaron miles de dólares y pesos mexicanos, además de otros elementos vinculados a las investigaciones.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.