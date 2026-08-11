Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez oficializan su matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ahora son oficialmente esposos. La pareja hizo pública la noticia este martes 11 de agosto, poniendo fin a varios días de especulaciones sobre una posible unión.

Según fuentes oficiales, el evento se realizó el mismo 11 de agosto en Cascais, Portugal, donde ambos habrían festejado este nuevo avance en su relación.

La confirmación se dio a conocer a través de las redes sociales de la pareja, quienes compartieron una imagen en la que se pueden ver sus anillos de boda. La publicación solo incluía las iniciales «CG», sin dar más información sobre la ceremonia.

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Esta noticia representa un nuevo paso en la relación entre el futbolista y la modelo, quienes han estado juntos durante varios años y han creado una familia.

Hasta ahora, Cristiano y Georgina no han proporcionado más información sobre la ceremonia ni han mostrado detalles sobre la celebración, por lo que la imagen de sus anillos se convirtió en la principal evidencia de su unión.