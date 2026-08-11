Pete Hegseth llega a Panamá para abordar temas de seguridad y cooperación regional

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se encuentra en Panamá como parte de una visita oficial en la que sostendrá reuniones con autoridades panameñas y participará en actividades relacionadas con la seguridad regional.

Durante su estadía, Hegseth tiene previsto reunirse con el presidente José Raúl Mulino para conversar sobre asuntos de interés bilateral, entre ellos la seguridad del Canal de Panamá y la cooperación entre ambos países.

La agenda también contempla su participación en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, donde se abordarán estrategias para enfrentar el crimen organizado y las amenazas a la seguridad en la región.

Como parte de la visita, Hegseth observará ejercicios de entrenamiento y coordinación con fuerzas panameñas, en el marco de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

La visita se desarrolla mientras Panamá y Estados Unidos buscan fortalecer su colaboración en temas como la seguridad marítima, la protección del Canal y la lucha contra el narcotráfico.

El encuentro busca dar seguimiento a los acuerdos entre ambas naciones y reforzar la cooperación frente a los desafíos de seguridad regional.