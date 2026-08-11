Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES NOTICIAS NACIONALES

Pete Hegseth llega a Panamá para abordar temas de seguridad y cooperación regional

NOTICIAS INTERNACIONALES

Colombia eleva a 224 las víctimas mortales tras el fuerte sismo de magnitud 7,4

NOTICIAS INTERNACIONALES

Ceuta continúa bajo tensión tras la llegada masiva de migrantes

NOTICIAS INTERNACIONALES

Sismo de magnitud 7,4 deja graves daños en Colombia

NOTICIAS INTERNACIONALES

Israel rechaza el plan de paz de Estados Unidos para Gaza

NOTICIAS INTERNACIONALES

Pete Hegseth llega a Panamá para abordar temas de seguridad y cooperación regional

Published

4 horas atrás

on

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se encuentra en Panamá como parte de una visita oficial en la que sostendrá reuniones con autoridades panameñas y participará en actividades relacionadas con la seguridad regional.

Durante su estadía, Hegseth tiene previsto reunirse con el presidente José Raúl Mulino para conversar sobre asuntos de interés bilateral, entre ellos la seguridad del Canal de Panamá y la cooperación entre ambos países.

La agenda también contempla su participación en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, donde se abordarán estrategias para enfrentar el crimen organizado y las amenazas a la seguridad en la región.

Como parte de la visita, Hegseth observará ejercicios de entrenamiento y coordinación con fuerzas panameñas, en el marco de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

La visita se desarrolla mientras Panamá y Estados Unidos buscan fortalecer su colaboración en temas como la seguridad marítima, la protección del Canal y la lucha contra el narcotráfico.

El encuentro busca dar seguimiento a los acuerdos entre ambas naciones y reforzar la cooperación frente a los desafíos de seguridad regional.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

Ministro Felipe Chapman presenta presupuesto 2027 ante la Asamblea Nacional

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto...
NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

En Darién decomisan pesos mexicanos y miles de dólares durante operación “Escudo de Acero”

Unidades antinarcóticos y de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) detuvieron a 13 personas, entre panameños y...
ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez oficializan su matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ahora son oficialmente esposos. La pareja hizo pública la noticia este martes 11 de agosto,...
NOTICIAS INTERNACIONALES4 horas atrás

Pete Hegseth llega a Panamá para abordar temas de seguridad y cooperación regional

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se encuentra en Panamá como parte de una visita oficial en...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

IFARHU prepara segundo desembolso del PASE-U para octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) proyecta realizar en octubre el segundo pago del Programa...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!