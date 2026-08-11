IFARHU prepara segundo desembolso del PASE-U para octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) proyecta realizar en octubre el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al 2026.

El proceso forma parte del nuevo mecanismo de pago mediante tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, cuya distribución a los beneficiarios continúa a nivel nacional.

La institución indicó que el desembolso estará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa, entre ellos la asistencia regular de los estudiantes a clases y la participación de los acudientes en la Escuela para Padres.

El IFARHU avanza con la entrega de las tarjetas, con el objetivo de que los beneficiarios puedan recibir los próximos pagos a través de este sistema, en reemplazo progresivo de los cheques.

El PASE-U beneficia a estudiantes de primaria, premedia y media, y busca contribuir a su permanencia dentro del sistema educativo.