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Falla en la Generadora Gatún provoca apagón masivo en la capital, Panamá Oeste y Coclé

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2 horas atrás

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Un evento externo en el Sistema Interconectado Nacional generó una interrupción del suministro eléctrico la noche del sábado 12 de septiembre de 2026, afectando a más de 150.000 clientes en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

Pérdida de 600 MW afectó a más de 150.000 usuarios

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la empresa Naturgy, la incidencia ocurrió a las 10:35 p.m. debido a la pérdida de 600 MW de generación originada en la planta Generadora Gatún. La falla en el sistema de generación causó un corte del fluido eléctrico que se extendió durante aproximadamente 20 minutos.

Sectores impactados por el corte de energía

El evento afectó múltiples corregimientos de la ciudad capital, así como diversos distritos en Panamá Oeste y la provincia de Coclé:

  • Ciudad Capital: San Francisco, Ancón, Betania, Bella Vista, Santa Ana, San Felipe, Pueblo Nuevo y Parque Lefevre.
  • Provincia de Panamá Oeste: Nuevo Arraiján, Burunga, Ciudad Futuro, Barrio Balboa, Barrio Colón, Guadalupe, La Chorrera, Capira, San Carlos, Punta Barco y Las Guías.
  • Provincia de Coclé: Antón.

Restablecimiento del servicio y disculpas de la compañía

Ante la magnitud de la incidencia, la distribuidora coordinó acciones con el Centro Nacional de Despacho para llevar a cabo el restablecimiento escalonado del suministro eléctrico conforme a los procedimientos previstos. La empresa ofreció disculpas a sus clientes por los inconvenientes derivados de este evento ajeno a su red.

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