Connect with us

DEPORTES NACIONALES

Fepafut rechaza los amaños de partidos en el fútbol panameño

DEPORTES NACIONALES

Reportan inundaciones en el nuevo centro de alto rendimiento

DEPORTES NACIONALES

José Caballero se mantiene como líder en bases robadas

DEPORTES NACIONALES

Panamá alberga el Panamericano de Levantamiento de Pesas 2026

DEPORTES NACIONALES

Elijah Nelson acepta el llamado de la Sub23 de Costa Rica

DEPORTES NACIONALES

Fepafut rechaza los amaños de partidos en el fútbol panameño

Published

1 hora atrás

on

Luego de la polémica surgida este fin de semana en la LPF, la Federación Panameña de Fútbol se pronunció para rechazar la posibilidad que se estén amañando partidos en la liga local.

«El fútbol panameño ha enfrentado este desafío con determinación y acciones concretas a través de la Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria de la FPF», manifestó el ente rector del fútbol nacional.

Comunicado completo:

«La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reitera, de manera categórica, su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte.

El fútbol panameño ha enfrentado este desafío con determinación y acciones concretas a través de la Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Prueba de ello fue su participación activa en la «Operación Garra», donde se trabajó de manera conjunta con el Ministerio Público para combatir las prácticas ilícitas de amaños. En aquel entonces, fue la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, con el apoyo de la FPF, la que llevó a cabo dicha operación que finalizó con personas juzgadas y condenadas por amaño de partidos.

De encontrarse nuevos responsables, la Federación actuará con la misma firmeza, colaborando con las autoridades competentes para que se impongan las sanciones que correspondan tanto a nivel deportivo como penal.

La FPF cuenta con protocolos claros, sólidos e idóneos, aprobados por FIFA, para actuar ante cualquier posible caso de manipulación de partidos y apuestas ilegales. Estos mecanismos están permanentemente activos, tanto por investigaciones de oficio como por denuncias, garantizando así un proceso responsable, confidencial y alineado con las normativas nacionales e internacionales de FIFA y CONCACAF».

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES35 mins atrás

Fin de semana movido con varias emergencia para el Cuerpo de Bomberos

El Mayor del Cuerpo de Bomberos, Yabel Pérez, nos habla de las últimas emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos....
SALUD Y VIDA52 mins atrás

Dr. Santiago Bernal Macías nos habla de la artritis reumatoide y cómo detectarla

El Dr. Santiago Bernal Macías explica que Panamá de pasos para la remisión de la artritis reumatoide, una enfermedad que...
DEPORTES NACIONALES1 hora atrás

Fepafut rechaza los amaños de partidos en el fútbol panameño

Luego de la polémica surgida este fin de semana en la LPF, la Federación Panameña de Fútbol se pronunció para...
POLÍTICA2 horas atrás

Presentan proyecto de ley para suscripción de adenda al contrato entre el Estado y Ciudad del Saber

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acudió en la tarde de este jueves al pleno de la Asamblea...
NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Insólito hallazgo en el cementerio de Las Tablas

La Policía Nacional encontró diversos artículos dentro de las tumbas en el cementerio de Las Tablas. Comentarios
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!