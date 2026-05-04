Fepafut rechaza los amaños de partidos en el fútbol panameño

Luego de la polémica surgida este fin de semana en la LPF, la Federación Panameña de Fútbol se pronunció para rechazar la posibilidad que se estén amañando partidos en la liga local.

«El fútbol panameño ha enfrentado este desafío con determinación y acciones concretas a través de la Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria de la FPF», manifestó el ente rector del fútbol nacional.

Comunicado completo:

«La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reitera, de manera categórica, su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte.

El fútbol panameño ha enfrentado este desafío con determinación y acciones concretas a través de la Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Prueba de ello fue su participación activa en la «Operación Garra», donde se trabajó de manera conjunta con el Ministerio Público para combatir las prácticas ilícitas de amaños. En aquel entonces, fue la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, con el apoyo de la FPF, la que llevó a cabo dicha operación que finalizó con personas juzgadas y condenadas por amaño de partidos.

De encontrarse nuevos responsables, la Federación actuará con la misma firmeza, colaborando con las autoridades competentes para que se impongan las sanciones que correspondan tanto a nivel deportivo como penal.

La FPF cuenta con protocolos claros, sólidos e idóneos, aprobados por FIFA, para actuar ante cualquier posible caso de manipulación de partidos y apuestas ilegales. Estos mecanismos están permanentemente activos, tanto por investigaciones de oficio como por denuncias, garantizando así un proceso responsable, confidencial y alineado con las normativas nacionales e internacionales de FIFA y CONCACAF».