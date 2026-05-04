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Presentan proyecto de ley para suscripción de adenda al contrato entre el Estado y Ciudad del Saber

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2 horas atrás

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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acudió en la tarde de este jueves al pleno de la Asamblea Nacional (AN) para presentar el proyecto de ley “Que emite concepto favorable para la suscripción de la Adenda No. 1 al Contrato aprobado mediante el Decreto Ley No. 6 de 10 de febrero de 1998, suscrito entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber, para el Establecimiento y Desarrollo de la Ciudad del Saber”.

En su exposición de motivos, el ministro Orillac explicó que el citado contrato, aprobado en su momento siguiendo todas las formalidades, establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación Ciudad de Saber y de todas las entidades que se establezcan para los propósitos de la misma, consistentes, entre otras, en la exoneración del pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, incluyendo el impuesto de importación, el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS), así como el impuesto de inmuebles respecto a los bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo de los fines del proyecto Ciudad de Saber, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 6 de 1998 y demás normas fiscales aplicables.

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