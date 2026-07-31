Minsa inicia la Semana de la Lactancia Materna y advierte sobre bajas cifras en Panamá

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dio inicio a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destacando la importancia de fortalecer esta práctica para mejorar la salud de los recién nacidos y las madres.

Durante el lanzamiento, las autoridades informaron que solo el 28 % de las madres panameñas mantiene la lactancia materna exclusiva, una cifra que refleja la necesidad de reforzar las campañas de concienciación y apoyo a las familias.

En otro tema, el ministro señaló que el Hospital del Niño cuenta con un presupuesto asignado, aunque reconoció que aún no cubre todas sus necesidades. Indicó que se requieren 18 millones de balboas para atender los requerimientos del centro hospitalario y que ya se mantienen conversaciones con las autoridades competentes para gestionar los recursos necesarios.