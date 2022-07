Gobierno acuerda congelar la gasolina en 3.25 dólares

La noche de ayer domingo 17 de julio, el gobierno del Presidente Laurentino Cortizo, representado, principalmente, por el Vicepresidente y Ministro de la presidencia José Gabriel Carrizo, logró acordar con la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (ANADEPO), el congelamiento del precio del combustible en 3.25 dólares, luego de intensos días de protestas y cierres de vías en diferentes e importantes vías del país, producto de descontento social frente a las ineficientes medidas accionadas por el gobierno frente a las exigencias del pueblo panameño que se encontraba en las calles, manifestaciones que a su vez, provocaron grandes pérdidas económicas y enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional.

Según algunos expertos, el gobierno trató de hacer efectiva la frase “divide y vencerás” mediante la instalación de diferentes mesas de diálogos instaladas en varios puntos del país que al final, solo lograron acrecentar el descontento de la población y más aún cuando las personas enviadas, según los manifestantes, no tenían poder de decisión. Por tanto, luego de varias mesas de diálogos fallidas, incluso la convocada por el Presidente Cortizo, en la Ciudad del Saber, en Panamá, se logra en Santiago de Veraguas el nuevo acuerdo que ha empezado a regir desde el día de hoy lunes 18 de julio.

Sin embargo, producto de la estrategia deficiente por parte del gobierno para sentarse a dialogar con todos los sectores, gremios y asociaciones del país que se encuentran protestando en las calles, algunos de estos han decidido seguir cerrando vías y manifestándose en las calles ya que no se sienten conformes con lo acordado con ANADEPO en Veraguas. Aparte que, según ellos, el costo del combustible no es la única razón de las protestas sino que, el alto costo de la medicina, la canasta básica, las deficiencias en el sistema de salud, la no asignación del 6% del producto interno bruto a la educación y muchos otros problemas solo en la administración del dinero público, los convence de que lo acorado no resuelve ni las dos terceras partes de las múltiples problemáticas de los panameños.

Pese a esto, la Presidencia de Panamá, comunicó a través de sus redes sociales que “El acuerdo firmando establece el precio fijo del combustible para las gasolinas de 91 y 95 octanos, y el diésel, a partir de MAÑANA 18 de julio de 2022. Los usuarios podrán acudir directamente a las estaciones habilitadas sin necesidad de una activación en la plataforma web”.