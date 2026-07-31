Histórico logro para la Lucha panameña en el Campeonato Mundial U-17

La atleta Aisha Williams, recientemente medallista de oro en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, volvió a llenar de alegría a la nación con la obtención de una presea de bronce en el Campeonato Mundial U-17 2026, celebrado en Bakú, Azerbaiyán.

Aisha, en los 73kg, venció (8-0) en octavos de final a Sude Naz Çamoğlu, de Turquía; en cuartos de final, fue superada (0-11) por Solomiia Petriv, de Ucrania; en repechaje derrotó (6-4) a la brasileña Kaillany Melo y, en el combate por la medalla de bronce, le ganó (4-0) a Bianka Barany, de Hungría.