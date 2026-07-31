Panamá rinde tributo al maestro del folclor con un nuevo libro

En el marco de la celebración de la Feria Nacional de Artesanías, se llevó a cabo la presentación oficial del libro Edgardo De León Madariaga: el genio creativo, una obra escrita por Rolando Domíngo que rinde tributo a una de las figuras más influyentes en el estudio y la conservación de la indumentaria y las tradiciones de Panamá.

Esta publicación recopila en sus páginas un valioso catálogo visual de los diseños originales De León Madariaga, detallando paso a paso su proceso artesanal y de confección. Además, el texto incorpora una serie de emotivos testimonios de allegados y expertos que compartieron de cerca con el maestro, aportando una visión tanto humana como técnica sobre su profundo impacto en la identidad cultural del país.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, expresó que “el aporte de Edgardo de León al patrimonio cultural panameño es incuestionable. Su trabajo lo convirtió en referente obligado de la pollera moderna, elegante y sofisticada. Cada enagua, encaje y tembleque se transformaron en elementos de nuestra panameñidad, que hoy forman parte de nuestra memoria nacional”.

“Esta obra literaria constituye un documento histórico, artístico y cultural, enriquecida con fotografías que devuelven su época, con testimonios de quienes lo conocieron y con dibujos originales que revelan el proceso de su genio creativo”, añadió.

Durante la ceremonia se realizó la entrega oficial de la obra a los miembros de la familia De León González, rindiendo un respetuoso homenaje a la memoria del inolvidable folclorista. Asimismo, se hizo entrega formal de un ejemplar a la Ministra de Cultura, cumpliendo con el compromiso institucional de salvaguardar y divulgar el patrimonio artesanal panameño para el conocimiento de las futuras generaciones.