China planea fabricar más de 12 cohetes al año

La industria aeroespacial china continúa avanzando a gran velocidad. La empresa CAS Space ha dado a conocer un proyecto que busca producir más de una docena de cohetes al año, con el objetivo de hacer cada vez más frecuente el acceso al espacio.

El plan contempla la fabricación del modelo Kinetica-2, apostando por una dinámica similar a la producción industrial: construir, lanzar y repetir en menor tiempo. Esta estrategia apunta a incrementar significativamente el número de misiones, tanto científicas como comerciales.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su sistema de producción. las instalaciones están diseñadas para fabricar internamente componentes clave como tanques de propelente, tuberías, válvulas y estructuras principales del cohete. Aunque los motores se producen por separado, el nivel de integración marca una diferencia frente a modelos tradicionales.

El crecimiento del sector no es casual. En los últimos años, China ha demostrado su capacidad tecnológica con avances como la construcción de su propia estación espacial en tiempo récord. Ahora, el país bsuca consolidarse como uno de los principales actores en la exploración espacial.

Proyecciones del sector indican que China podría superar los 100 lanzamientos en un solo año, con una fuerte presencia de misiones comerciales. Dentro de este escenario, empresas privadas jugarán un papel clave, impulsando una nueva etapa en la carrera espacial.