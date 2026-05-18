Instalan mesa técnica para modificar leyes referentes al bullying

Este lunes se dio la instalación de una mesa técnica en la Asamblea Nacional, impulsada por la diputada Grace Hernández, con el objetivo primordial de reformar la legislación vigente sobre el acoso escolar.

A través de testimonios desgarradores de madres de estudiantes víctimas del bullying, los participante subrayan la urgencia de actuar ante el incremento de casos fatales y denuncias que reflejan el grave impacto psicológico y físico en los estudiantes.