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Panamá se prepara para recibir a figuras del ciclismo internacional

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3 horas atrás

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Panamá tendrá una semana de alta actividad ciclística con la realización de tres competencias avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que reunirá a corredores nacionales e internacionales en distintos puntos del país.

Las pruebas están programadas entre el 23 y el 30 de agosto y forman parte del calendario internacional, por lo que los resultados permitirán a los participantes sumar puntos para el ranking mundial, una clasificación que también tiene relevancia dentro del proceso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia contará con la presencia de equipos procedentes de Europa y Latinoamérica. Entre los nombres que estarán en territorio panameño figuran los ciclistas nacionales Roberto González y Carlos Samudio, quienes actualmente compiten para el equipo italiano iSolution Tech-NIPPO-Rali.

Ambos llegan con resultados recientes que elevan las expectativas sobre su participación. Samudio viene de conseguir una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, mientras que González también ha tenido actuaciones destacadas durante la temporada.

La presencia de corredores internacionales permitirá además que los ciclistas panameños compitan directamente contra atletas de mayor experiencia y nivel profesional, en una oportunidad para medir el crecimiento de esta disciplina en el país.

Con este nuevo bloque de carreras, Panamá vuelve a ocupar un espacio importante dentro del calendario regional y ofrece a los aficionados la posibilidad de observar de cerca a corredores que compiten habitualmente en circuitos internacionales.

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