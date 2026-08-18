Sinaproc atiende más de 700 viviendas afectadas por inundaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) se mantienen desplegados en puntos estratégicos del distrito de David y zonas aledañas, atendiendo las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas en la provincia de Chiriquí.

El evento meteorológico ha generado la caída de árboles sobre vías y viviendas, deslizamientos de tierra y anegaciones puntuales en distintos sectores, por lo que los equipos de SINAPROC mantienen labores de evaluación, prevención y respuesta.