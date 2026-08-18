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Colombia calcula millonarias pérdidas tras el terremoto mientras avanza hacia la reconstrucción

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2 horas atrás

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Colombia comienza a enfrentar una nueva etapa tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente del país el pasado 10 de agosto. Además de las víctimas y los daños materiales, el Gobierno estima que la recuperación requerirá miles de millones de dólares.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que las pérdidas preliminares provocadas por el sismo rondan los 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 9.500 millones de dólares. La mayor parte corresponde a daños en edificaciones, mientras que el resto está relacionado con infraestructura pública.

El balance oficial mantiene en 289 la cifra de personas fallecidas, mientras que 4.187 resultaron heridas y otras 143 permanecen desaparecidas. Los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas, aunque las labores se concentran cada vez más en la recuperación de cuerpos y en la atención de los damnificados.

La magnitud de la emergencia también se refleja en las viviendas afectadas. Miles de familias han perdido sus hogares y numerosas comunidades permanecen con daños en carreteras, centros educativos, hospitales, sistemas de agua y otras instalaciones esenciales.

El Gobierno ha comenzado a preparar medidas para la reconstrucción, mientras diferentes sectores del país y organizaciones privadas han anunciado aportes para apoyar a las comunidades afectadas.

La emergencia entra así en una segunda fase: mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades deberán definir cómo financiar la recuperación de las viviendas, servicios públicos e infraestructura destruida por el terremoto.

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