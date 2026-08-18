Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Alcaldía prepara nueva jornada laboral tras masiva participación en ferias anteriores

NOTICIAS NACIONALES

Feria cultural, artesanal y agroturística Naso Tjër Di So

NOTICIAS NACIONALES

Sinaproc atiende más de 700 viviendas afectadas por inundaciones

NOTICIAS NACIONALES

Instalan primer acelerador lineal en la unidad oncológica de Bugaba

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Se mantiene la suspensión de clases en la región de Ñö Kribo

NOTICIAS NACIONALES

Alcaldía prepara nueva jornada laboral tras masiva participación en ferias anteriores

Published

4 horas atrás

on

La Alcaldía de Panamá prepara una nueva jornada de empleabilidad para septiembre, luego de la amplia participación registrada en las ferias laborales organizadas por el municipio durante el año pasado.

La actividad está prevista para el próximo 15 de septiembre y contempla la participación de más de 60 empresas, que en conjunto proyectan ofrecer alrededor de 4 mil oportunidades laborales. La convocatoria fue anunciada por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.

La nueva jornada se suma a una estrategia que el municipio ha impulsado para acercar a las empresas privadas con personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

Durante la primera feria realizada en 2025, más de 15 mil personas acudieron en busca de una oportunidad y participaron 234 empresas. Posteriormente, otra convocatoria amplió la oferta laboral e incorporó vacantes dirigidas a jóvenes y personas con discapacidad. 

El interés generado por estas actividades refleja la demanda existente entre quienes buscan empleo y la necesidad de establecer mecanismos que faciliten el contacto directo entre empleadores y candidatos.

Para esta nueva edición todavía están pendientes de anunciarse detalles como el lugar donde se desarrollará la jornada, el horario y el listado de compañías participantes.

La Alcaldía adelantó que esa información será divulgada progresivamente durante los próximos días, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los requisitos y las condiciones de participación.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS INTERNACIONALES2 horas atrás

Colombia calcula millonarias pérdidas tras el terremoto mientras avanza hacia la reconstrucción

Colombia comienza a enfrentar una nueva etapa tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente del país el...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

Panamá se prepara para recibir a figuras del ciclismo internacional

Panamá tendrá una semana de alta actividad ciclística con la realización de tres competencias avaladas por la Unión Ciclista Internacional...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Feria cultural, artesanal y agroturística Naso Tjër Di So

La festividad del pueblo Naso, donde la preparación del maíz pilado sirve como un vehículo para preservar saberes ancestrales y tradiciones comunitarias vinculadas...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Sinaproc atiende más de 700 viviendas afectadas por inundaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) se mantienen desplegados en puntos estratégicos del distrito de David y zonas aledañas,...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Instalan primer acelerador lineal en la unidad oncológica de Bugaba

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, inspeccionó los avances de la Unidad de Radiología del Hospital de Bugaba, que...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!