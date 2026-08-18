Alcaldía prepara nueva jornada laboral tras masiva participación en ferias anteriores

La Alcaldía de Panamá prepara una nueva jornada de empleabilidad para septiembre, luego de la amplia participación registrada en las ferias laborales organizadas por el municipio durante el año pasado.

La actividad está prevista para el próximo 15 de septiembre y contempla la participación de más de 60 empresas, que en conjunto proyectan ofrecer alrededor de 4 mil oportunidades laborales. La convocatoria fue anunciada por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.

La nueva jornada se suma a una estrategia que el municipio ha impulsado para acercar a las empresas privadas con personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

Durante la primera feria realizada en 2025, más de 15 mil personas acudieron en busca de una oportunidad y participaron 234 empresas. Posteriormente, otra convocatoria amplió la oferta laboral e incorporó vacantes dirigidas a jóvenes y personas con discapacidad.

El interés generado por estas actividades refleja la demanda existente entre quienes buscan empleo y la necesidad de establecer mecanismos que faciliten el contacto directo entre empleadores y candidatos.

Para esta nueva edición todavía están pendientes de anunciarse detalles como el lugar donde se desarrollará la jornada, el horario y el listado de compañías participantes.

La Alcaldía adelantó que esa información será divulgada progresivamente durante los próximos días, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los requisitos y las condiciones de participación.