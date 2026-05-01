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Trump afirma no estar satisfecho con el plan de paz de Irán

Published

47 mins atrás

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Irán entregó su última propuesta de negociación con Estados Unidos a los mediadores en Pakistán, según informó el viernes la agencia estatal iraní IRNA. El presidente Donald Trump declaró posteriormente no estar satisfecho con ella, pero no dio detalles sobre las aparentes deficiencias de la propuesta. El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán lleva tres semanas en vigor.

Mientras continúan las negociaciones, Trump afirma que la guerra ha sido «terminada» gracias al alto el fuego. El presidente estadounidense también calificó de «inconstitucional» la Resolución sobre los Poderes de Guerra, que establece que el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en un plazo de 60 días.

El plazo del 1 de mayo para la resolución vence sin que se tome ninguna medida, ya que los legisladores abandonaron la capital durante una semana el jueves, después de que el Senado rechazara por sexta vez un intento demócrata de detener la guerra.
Trump también anunció el viernes que aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea la próxima semana al 25%, tras afirmar sin pruebas que la UE «no estaba cumpliendo con nuestro acuerdo comercial íntegramente pactado». Estados Unidos y la UE alcanzaron un acuerdo comercial en julio pasado que establece un arancel del 15% sobre la mayoría de los productos.

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