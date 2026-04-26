Juegos de la Juventud cerró por todo lo alto

Talento, cultura, legado, con esas palabras se describió la ceremonia de Clausura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Un mar de banderas y cultura que inundó la Arena Roberto Durán con la entrada de las delegaciones de Ecuador, Argentina, Surinam, Paraguay, Perú, Chile, Curazao, Colombia, Panamá, Brasil, Aruba, Brasil, Guyana, Venezuela, Uruguay y Bolivia.

Tras muchos años de espera, Panamá realizó con éxito los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y a eso de las 7:20 de la noche, entre mucha nostalgia, se hizo el reconocimiento a los voluntarios, aquellos que tras horas de esfuerzo, energía y sacrificio dijeron presente para aportar su granito de arena en esta cita deportiva que marcó historia.

Los abanderados por países fueron Leonardo Vargas Ponce y Briana Iriarte Botello (Bolivia), Pedro Olmos y Zoe Gorski (Argentina), Jevin Tobias Aguero y Emily Antunes Kuster (Brasil), Caleb Caldito Chang y Yumaira Rusell (Panamá), Mauricio Escurra y Jimena Sostoa (Paraguay), Jermain Brigitta y Keziah Zoe Isabella Fluonia (Curazao), Matias Moreno y Valentina Cancino (Chile), Francisco Pereira y Antonella Bonomi (Uruguay), Kevin Campaz y Juliana Agresot (Colombia), Ezekiel Millington y Akeelah Dover (Guayana), Sofía Junco y Thiago Goyzueta (Perú), Eden Antersyn y Esteffanie Van Greene (Aruba), Matheus Mendez y Katherine Perea (Ecuador), Leyon Cyrus y Ciara Tol (Surinam) y Enzo Quintana y Arianny Echandía (Venezuela).

La presidenta de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, Anamae Orillac, agradeció a todas las personas que creyeron en este sueño, voluntarios, atletas, comité organizador. Resaltó, que Panamá cuenta con la infraestructura, talento y capital humano, para albergar eventos deportivos de talla internacional. Además, estuvieron presentes Miguel Ordonez, director de Pandeportes y Damaris Young presidenta del Comité Olímpico de Panamá.

Con el privilegio de compartir con las semillas del deporte, Antón, la Rana Dorada mascota de los JSJ Panamá 2026, repartió alegría, esperanza y educación ambiental en la lucha por conservar y reducir el riesgo de extinción de esta especie que nació en las montañas del Valle de Antón en la provincia de Coclé. Y hoy un grupo de científicos de la Fundación EVACC se dedican al cuidado, protección, concientización y reproducción de estos anfibios.

Nacimiento de nuevas historias

Talento, disciplina, espíritu deportivo. Es un legado que quedara para siempre, infraestructura, conocimiento organizativo, deporte como herramienta de transformación al culminar se procedió a bajar la bandera de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), de los Juegos Olímpicos y se apagó el fuego suramericano. Y con este mensaje el vicepresidente, Mario Moccia, declaró clausurados los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026.