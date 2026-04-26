Sabastian Sawe pulveriza el récord mundial de maratón

Antes del Maratón de Londres de 2026, la barrera de las dos horas en el maratón masculino nunca se había roto en condiciones reglamentarias, pero este 26 de abril la historia no solo cayó, sino que se pulverizó, cuando dos hombres lograron bajar de las dos horas, una marca impensable.

El keniano Sabastian Sawe se alzó con la victoria de forma espectacular, pulverizando el récord mundial en una carrera muy competitiva donde los tres primeros clasificados también bajaron del récord mundial anterior*.

El atleta de 30 años cruzó la meta en 1:59:30, rebajando en 1 minuto y 5 segundos el récord anterior de Kelvin Kiptum de 2:00:35, establecido en 2023, y convirtiéndose en el primer hombre en correr el maratón en menos de dos horas.

Pero su selecto club tuvo compañía tan solo 11 segundos después, cuando el etíope Yomif Kejelcha completó el recorrido de 42,2 kilómetros en 1:59:41, obteniendo el segundo lugar y uniéndose a Sawe en el club de los que bajan de las dos horas.

El ugandés Jacob Kiplimo se hizo con el tercer puesto con un tiempo de 2:00:28.

Tras la carrera, Sawe declaró: «Estoy muy feliz, es un día inolvidable. Empezamos bien la carrera y, al acercarnos a la meta, me sentía fuerte. Al cruzar la línea de llegada, vi el tiempo y me emocioné muchísimo por haber batido un récord mundial hoy».

También comentó a la BBC: «Quiero agradecer al público. Me han ayudado muchísimo. Te sientes muy feliz, fuerte y con mucha energía.

Lo que he conseguido hoy no es solo para mí, sino para todos nosotros en Londres».

«Un día para recordar»

Sawe ganó el Maratón de Londres del año pasado con un tiempo de 2:02:27, y antes de la carrera de este año, la conversación giraba en torno a batir el récord de la prueba de Kiptum, que se situaba en 2:01:25.

Pero con Kiplimo, poseedor del récord de la media maratón, y Kejelcha en la parrilla de salida, Sawe sabía que algo especial estaba por suceder.

«Sí. Empezamos bien la carrera. Al acercarme a la meta, me sentía fuerte. Recuerdo que mi compañero campeón, que iba a la cabeza, era muy competitivo. Creo que fue quien me ayudó mucho.

«Venir a Londres por segunda vez era muy importante para mí, y por eso me preparé bien.

«Finalmente, lo que he estado preparando durante cuatro meses se ha materializado hoy en un buen resultado.»

«Hoy he hecho historia en Londres, y a la próxima generación les he demostrado que nada es imposible. Todo es posible, es cuestión de tiempo.»