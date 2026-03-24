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Jugadores de la Selección comienzan a llegar a Sudáfrica

Published

12 horas atrás

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La Selección Mayor de Panamá inició su arribo a la ciudad de Durban, en la República de Sudáfrica, con la llegada del primer grupo de jugadores convocados para la presente fecha FIFA.

Panamá se prepara para disputar dos partidos amistosos como visitante frente a la selección de Sudáfrica, los días 27 y 31 de marzo, en dos encuentros que forman parte de la preparación de ambos equipos con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este lunes, se reportaron cinco nuevos jugadores al hotel de concentración en Durban, sede del equipo para el primer encuentro internacional.

Los cinco jugadores que se reportaron este lunes al hotel de concentración fueron los defensores Roderick Miller, José Córdoba y Eric Davis, junto a los volantes Cristian Martínez y Yoel Bárcenas.

Estos cinco jugadores se unieron al primer grupo de seleccionados nacionales, que se instalaron en la concentración desde el pasado fin de semana, junto al entrenador Thomas Christiansen y miembros de su staff.

Los primeros jugadores en reportarse a la concentración fueron Amir Murillo, Orlando Mosquera, Luis Mejía y Cecilio Waterman.

Este primer grupo de jugadores realizó este lunes una sesión de gimnasio en el hotel de concentración, como parte del plan de trabajo previsto por el preparador físico Christian Beguer y el fisioterapeuta Juan Carlos Andrión, para iniciar la preparación física y fase de recuperación, luego de viajar.

(Prensa Fepafut)

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