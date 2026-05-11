Carrasquilla hace historia en el coleccionismo deportivo

La afición por el coleccionismo deportivo en Panamá logró un nuevo hito. Una tarjeta especial de Adalberto Carrasquilla, popularmente conocido como «Coco», se vendió por 1,000 dólares, estableciendo un nuevo récord para una pieza coleccionable de un futbolista de Panamá.

Una pieza única en el mundo

La tarjeta es parte de la conocida colección Panini Prizm y pertenece a la edición Gold Wave One of One (1/1), lo que indica que solo existe una copia en el mundo. También, esta es la tarjeta de novato del mediocampista panameño, quien es considerado uno de los jugadores más buscados por los coleccionistas.

Se vendió en menos de una hora

El artículo fue puesto a la venta en eBay el 23 de enero de 2026 con un precio inicial de 999 dólares. Para asombro de muchos, no pasó ni un minuto antes de que un comprador realizara la compra, evidenciando el aumento del interés en este tipo de objetos.

De una caja de 35 dólares a una venta histórica

Uno de los aspectos más interesantes es que la tarjeta pudo haberse conseguido al abrir una caja de colección que costaba alrededor de 35 dólares. Lo que comenzó como una compra sencilla se transformó en la venta más alta registrada para una tarjeta de un futbolista panameño.

El crecimiento del coleccionismo deportivo

El récord logrado por la tarjeta de Carrasquilla reflejó el creciente valor que están adquiriendo los elementos relacionados con deportistas destacados, especialmente en el caso de ediciones limitadas y artículos únicos.