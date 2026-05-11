Connect with us

DEPORTES NACIONALES MUNDIAL 2026 NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL

Carrasquilla hace historia en el coleccionismo deportivo

DEPORTES NACIONALES

Panamá Sub17 jugará en el Canteras de América en Argentina

DEPORTES NACIONALES

Anuncian calendario Oficial del Campeonato Nacional de Béisbol U-12

DEPORTES INTERNACIONALES DEPORTES NACIONALES

Yankees consiguen su victoria 14 en 16 juegos

DEPORTES NACIONALES

Fepafut rechaza los amaños de partidos en el fútbol panameño

DEPORTES NACIONALES

Carrasquilla hace historia en el coleccionismo deportivo

Published

11 horas atrás

on

La afición por el coleccionismo deportivo en Panamá logró un nuevo hito. Una tarjeta especial de Adalberto Carrasquilla, popularmente conocido como «Coco», se vendió por 1,000 dólares, estableciendo un nuevo récord para una pieza coleccionable de un futbolista de Panamá.

Una pieza única en el mundo

La tarjeta es parte de la conocida colección Panini Prizm y pertenece a la edición Gold Wave One of One (1/1), lo que indica que solo existe una copia en el mundo. También, esta es la tarjeta de novato del mediocampista panameño, quien es considerado uno de los jugadores más buscados por los coleccionistas.

Se vendió en menos de una hora

El artículo fue puesto a la venta en eBay el 23 de enero de 2026 con un precio inicial de 999 dólares. Para asombro de muchos, no pasó ni un minuto antes de que un comprador realizara la compra, evidenciando el aumento del interés en este tipo de objetos.

De una caja de 35 dólares a una venta histórica

Uno de los aspectos más interesantes es que la tarjeta pudo haberse conseguido al abrir una caja de colección que costaba alrededor de 35 dólares. Lo que comenzó como una compra sencilla se transformó en la venta más alta registrada para una tarjeta de un futbolista panameño.

El crecimiento del coleccionismo deportivo

El récord logrado por la tarjeta de Carrasquilla reflejó el creciente valor que están adquiriendo los elementos relacionados con deportistas destacados, especialmente en el caso de ediciones limitadas y artículos únicos.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Nex Sports 21 (@nexsports21)

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!