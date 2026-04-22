DEPORTES INTERNACIONALES
Jugadores del Milan, Inter y Juventus vinculados a escándalos de prostitución
Al menos 70 apellidos de jugadores figuran en la lista de «palabras clave» que utiliza la Fiscalía de Milán en la investigación sobre una presunta red de explotación y facilitación de la prostitución que prestaba servicio a futbolistas, incluidos de la Serie A, sin que ninguno esté siendo investigado.
Según adelantaron este miércoles medios locales, esos nombres, correspondientes tanto a jugadores consolidados de máxima categoría de fútbol profesional como a jóvenes deportistas, se incluyeron en órdenes de registro e incautación para analizar móviles en busca de pruebas.
Jugadores del Milan, Inter de Milan y Juventus entre otros
Entre ellos estarían jugadores del Milan, Inter de Milan, Juventus, Verona, Torino o Sassuolo, entre otros.
Las autoridades de Milán tratan ahora de verificar, mediante el análisis de conversaciones y comunicaciones, si algunos de los deportistas pudieron asistir a eventos organizados por los presuntos responsables de la red y, en su caso, si hicieron uso de servicios adicionales de pago.
La inclusión de los apellidos responde a su aparición en escuchas telefónicas y otros elementos recopilados durante la investigación, que se centra en determinar la existencia de una estructura organizada dedicada a gestionar y explotar encuentros con mujeres, y no en la conducta de los supuestos clientes.
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