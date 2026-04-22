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Jugadores del Milan, Inter y Juventus vinculados a escándalos de prostitución

Published

1 hora atrás

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Al menos 70 apellidos de jugadores figuran en la lista de «palabras clave» que utiliza la Fiscalía de Milán en la investigación sobre una presunta red de explotación y facilitación de la prostitución que prestaba servicio a futbolistas, incluidos de la Serie A, sin que ninguno esté siendo investigado.

Según adelantaron este miércoles medios locales, esos nombres, correspondientes tanto a jugadores consolidados de máxima categoría de fútbol profesional como a jóvenes deportistas, se incluyeron en órdenes de registro e incautación para analizar móviles en busca de pruebas.

Jugadores del Milan, Inter de Milan y Juventus entre otros

Entre ellos estarían jugadores del Milan, Inter de Milan, Juventus, Verona, Torino o Sassuolo, entre otros.

Las autoridades de Milán tratan ahora de verificar, mediante el análisis de conversaciones y comunicaciones, si algunos de los deportistas pudieron asistir a eventos organizados por los presuntos responsables de la red y, en su caso, si hicieron uso de servicios adicionales de pago.

La inclusión de los apellidos responde a su aparición en escuchas telefónicas y otros elementos recopilados durante la investigación, que se centra en determinar la existencia de una estructura organizada dedicada a gestionar y explotar encuentros con mujeres, y no en la conducta de los supuestos clientes.

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