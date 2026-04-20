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Victor Wembanyama logra un debut histórico en los playoffs

Published

13 horas atrás

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Cosas importantes marcaron la victoria de los San Antonio Spurs por 111-98 en el primer partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste el domingo.
Fue el primer partido de playoffs de la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama. También fue el primer partido de playoffs del entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, junto con los debuts en playoffs de Keldon Johnson, Devin Vassell, Stephon Castle y Dylan Harper, todos de San Antonio.
Fue el primer partido de playoffs de los Spurs sin Gregg Popovich como entrenador desde 1999, un periodo que abarcó 170 victorias en playoffs y cinco campeonatos de la NBA, y la primera aparición y victoria de los Spurs en playoffs desde 2019.
«Hemos tenido muchas primicias este año», dijo Mitch Johnson. “Obviamente, esto es lo más importante cuando hablamos de una victoria en los playoffs, pero creo que nuestro equipo ha hecho un excelente trabajo al afrontar todo con calma y estar presentes en el momento, conscientes de dónde nos encontramos”.
Varios jugadores de los Trail Blazers también debutaron en los playoffs: Deni Avdija, Donovan Clingan, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Toumani Camara y el entrenador interino Tiago Splitter.

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