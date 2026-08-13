Julie Andrews no estará en «El diario de la princesa 3»

La tercera parte de «El diario de la princesa» llegará a los cines sin uno de los personajes clave de la serie. Julie Andrews ha confirmado que no estará en la nueva película, lo que significa que la reina Clarisse Renaldi no aparecerá en esta continuación.

Andrews, quien tiene 90 años, interpretó a Clarisse en las dos películas anteriores, lanzadas en 2001 y 2004, y explicó que cree que la nueva trama se debe centrar en Mia Thermopolis, el papel que desempeña Anne Hathaway.

«Creo que la historia debe continuar con la Princesa Mia. Es su historia. No es realmente la mía», comentó la actriz al referirse sobre su ausencia en el proyecto.

El proceso de creación de «El diario de la princesa 3» inició varios años después del lanzamiento de la segunda entrega. Hathaway ha confirmado su retorno a la saga en 2024, siendo hasta ahora la única del elenco original con su participación oficialmente asegurada.

La nueva película retomará la vida de Mia más de 20 años luego del estreno de la primera parte, viendo cómo ha cambiado el personaje desde que se enteró de que era la heredera del trono de Genovia.

Aunque la falta de Andrews supone un cambio significativo para los fanáticos de la serie, la historia seguirá centrada en la princesa que de ser una chica normal, pasó a formar parte de la realeza de Genovia.

Por el momento, no hay información adicional sobre la trama ni sobre los otros actores que estarán junto a Anne Hathaway en esta nueva etapa de la historia.