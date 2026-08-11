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Demi Lovato volverá a interpretar a Mitchie en Camp Rock 3

Published

4 horas atrás

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Demi Lovato interpretará nuevamente a Mitchie Torres en «Camp Rock 3», una sorpresa para los seguidores de la saga, dado que al principio se había mencionado su participación solo como productora ejecutiva.

La confirmación del regreso ocurrió en el estreno mundial de la película, que tuvo lugar el 10 de agosto en los estudios de The Walt Disney Company en Burbank, California. En el evento, Lovato estuvo en la alfombra roja junto a los Jonas Brothers y algunos actores del nuevo elenco que presentará a una nueva generación de personajes.

Con este nuevo proyecto, la cantante regresará a una producción de Disney Channel después de 16 años, volviendo a uno de los papeles que definieron sus inicios en la industria: Mitchie Torres.

La tercera película de la serie se estrenará oficialmente en Disney Channel el 13 de agosto de 2026, mientras que el público podrá verla a través de Disney+ en todo el mundo a partir del 14 de agosto.

La trama nuevamente conectará a los personajes principales con Camp Rock, esta vez cuando Connect 3, el grupo formado por los hermanos Gray, se quede sin telonero antes de una importante gira de reunión. Ante esta situación, la banda volverá al campamento en búsqueda de un nuevo talento.

Aparte del regreso de Lovato, la película volverá a contar con Joe Jonas como Shane Gray, Nick Jonas como Nate Gray y Kevin Jonas como Jason Gray. También regresará Maria Canals-Barrera, retomando su papel de Connie, la madre de Mitchie.

De esta manera, «Camp Rock 3» no solo ofrecerá una historia fresca dentro del universo de la franquicia, sino que también significará el reencuentro de Demi Lovato con un personaje que es fundamental en su carrera artística.

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