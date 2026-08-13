Más allá del peso: la grasa abdominal podría revelar mejor el riesgo de enfermedad cardíaca

El número que aparece en la báscula no siempre cuenta toda la historia sobre la salud cardiovascular. La distribución de la grasa en el cuerpo, especialmente aquella que se acumula alrededor del abdomen, se ha convertido en un indicador de interés para evaluar posibles riesgos relacionados con el corazón.

Aunque el índice de masa corporal (IMC) continúa siendo una de las medidas más utilizadas para clasificar el peso de una persona, esta herramienta tiene limitaciones: no distingue entre masa muscular y grasa ni indica en qué zona del cuerpo se concentra el tejido adiposo.

En cambio, la circunferencia de la cintura puede aportar información adicional sobre la acumulación de grasa abdominal. Diversas investigaciones han encontrado una relación entre una mayor cantidad de grasa en esta zona y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Un análisis internacional que reunió información de más de 221.000 personas de 17 países comparó diferentes indicadores de adiposidad, entre ellos el IMC, la circunferencia de cintura y la relación cintura-cadera. Los resultados mostraron asociaciones entre estas medidas y el riesgo cardiovascular, aunque también señalaron que ninguna de ellas sustituye por sí sola la evaluación de otros factores clínicos importantes.

¿Por qué preocupa la grasa abdominal?

No toda la grasa corporal se comporta de la misma manera. Una parte de la grasa abdominal puede encontrarse debajo de la piel, mientras que la grasa visceral se acumula alrededor de órganos internos.

Esta última ha recibido especial atención debido a su relación con alteraciones metabólicas y cardiovasculares. Estudios han encontrado que los indicadores relacionados con la adiposidad visceral pueden presentar asociaciones más fuertes con la mortalidad cardiovascular que medidas generales como el IMC.

La acumulación de grasa en el abdomen también puede estar relacionada con cambios en factores como la glucosa, los triglicéridos, el colesterol y la presión arterial, elementos que forman parte del conjunto de variables que los especialistas consideran al evaluar la salud cardiovascular.