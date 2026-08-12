Jenna Ortega habla sobre su infancia y sus declaraciones generan preocupación

Jenna Ortega habló sobre su niñez y su vivencia en Hollywood, aunque una de sus afirmaciones causó inquietud entre sus seguidores.

La protagonista de «Merlina» realizó una entrevista que fue publicada el martes 11 de agosto, donde discutió su carrera, su colaboración con el director Tim Burton y el alcance global que ha tenido la serie de Netflix.

Sin embargo, una parte de la charla tomó un giro diferente cuando Ortega recordaba cómo enfrentaba su trabajo durante su niñez. La actriz mencionó que al iniciar su carrera siendo tan joven, sentía tanto temor de molestar a los adultos que se abstenía de pedir incluso lo más necesario.

«No pedía ni un sorbo de agua. Podía pasar el día entero sin comer, sin beber, lo que fuera, porque quería con todas mis fuerzas no estar en el camino de nadie», relató.

Sus palabras generaron varias reacciones en las redes sociales, especialmente cuando fragmentos y fotos de la entrevista empezaron a compartirse en X. Algunos usuarios compararon imágenes recientes de la actriz con fotos de 2025 y mostraron su preocupación por cómo se ve.

La discusión sobre Ortega se produce además en un período en el que Ariana Grande también ha sido tema de conversaciones parecidas sobre su figura y apariencia. Ambos casos han reavivado el debate sobre la presión que sufren las mujeres en el ámbito público y el constante escrutinio sobre sus cuerpos.

Aunque la inquietud por los ideales de belleza y la salud de las figuras famosas sigue siendo un asunto de conversación, también surge una pregunta: ¿hasta qué punto la preocupación genuina se transforma en juicios sobre el cuerpo femenino?

En el caso de Ortega, sus propias declaraciones sobre las presiones que vivió desde pequeña se convirtieron en uno de los puntos más discutidos de la entrevista.