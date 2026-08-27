La diputada Paulette Thomas anuncia su renuncia irrevocable a la Coalición Vamos

En un comunicado oficial emitido este jueves, la diputada Paulette Thomas (del circuito 8-3) anunció su renuncia irrevocable a la «Coalición Vamos». La decisión, calificada por la legisladora como un acto de «coherencia, respeto y dignidad», pone fin a su trayectoria dentro de esta organización política.

De acuerdo con el documento compartido por Thomas, el detonante de su dimisión fue el manejo de su proceso de suspensión por parte de las instancias de la coalición. La diputada señaló que el artículo 9 del Código de Ética de Vamos establece un plazo estricto de 15 días hábiles para llevar a cabo una investigación preliminar.

A pesar de que dicho plazo ya se cumplió, la diputada denunció que no ha recibido ninguna llamada, citación o comunicación formal por parte de la Junta Directiva ni del Comité de Ética para abordar su suspensión o permitirle dar su versión sobre los acontecimientos ocurridos en la Comisión.

«Esto denota una ausencia de interés al respecto, por desconocimiento quizás, pero que es una falta total de respeto hacia mi persona», aseveró Thomas en su comunicado.