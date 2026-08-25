MIDA adeuda más de 5 millones en concepto de prima de antigüedad

Preocupante situación financiera del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el cual enfrenta una deuda superior a los cinco millones de dólares acumulada por impagos en primas de antigüedad a miles de funcionarios.

A pesar de la magnitud de este compromiso legal, el Ministerio de Economía y Finanzas ha sugerido recortes presupuestarios drásticos que dejan a la institución sin fondos asignados específicamente para saldar estas cuentas en el próximo ciclo.