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Partidos políticos solicitan reunión al Tribunal Electoral

Published

8 horas atrás

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Diversos colectivos políticos están exigiendo una reunión urgente con el Tribunal Electoral para revisar el contenido final de las reformas que regirán los comicios de 2029 antes de que sean entregadas a la Asamblea Nacional.

Los colectivos manifiestan su inquietud ante la falta de transparencia, demandando que se respete el consenso alcanzado tras meses de negociaciones previas para evitar alteraciones inesperadas en el documento oficial.

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