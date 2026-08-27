Más de B/.10 millones se invierten en obras de salud en el área este de Panamá

Una inversión que supera los B/.10 millones en obras para el mejoramiento de los servicios médicos, entre ellas el Centro de Salud de Ipetí Emberá y el Centro de Salud de Puerto Lara, figuran entre los proyectos en ejecución incluidos en el informe de avances presentado por el ministro de Salud, Fernando Boyd, durante la sesión extraordinaria del Gabinete Ampliado desarrollado en Tortí, Chepo.

El ministro explicó que esta inversión fortalece la red de prestaciones médicas, tomando en cuenta que el centro de Ipetí Emberá beneficiará a más de 10 mil personas, y el de Puerto Lara a unas 2 mil adicionales. El primer proyecto mencionado tiene una inversión de B/.3,089,359.15 y su entrega se prevé para el 31 de diciembre de este año; en el segundo se invierten B/.4,214,154.16 y la entrega está prevista para enero de 2028.

El titular del Minsa también mencionó que se contempla el mejoramiento de instalaciones de salud de Unión Santeña, Altos de Pacora, Loma de Naranjo, Tortí, Chinina, Akua Yala, Esmeralda, Las Margaritas y en la sede de la Región de Salud, con una inversión conjunta de B/.439,922.57.

Resaltó que, con estos proyectos, el Minsa avanza en el fortalecimiento de los servicios en esta región con una agenda de inversiones y acciones que prioriza la modernización de la infraestructura sanitaria, el acceso al agua potable y saneamiento rural, el recurso humano, el equipamiento médico, el abastecimiento de medicamentos y la prevención.

Toda esta inversión beneficia a más de 134 mil personas en este sector de la provincia. En materia de agua potable y saneamiento rural, se han destinado B/.474,000, que incluye la perforación de 8 pozos con sus casetas y equipamiento, beneficiando a comunidades como Pigandí, Ipetí Chocó, Loma de Naranjo, Chichevre, Chinina y Los Lotes de Pacora.

Para el 2027, se proyecta la perforación de 23 pozos más, con una inversión estimada de B/.1.2 millones, de acuerdo con las prioridades de la región, por lo cual se amplió el monitoreo de calidad del agua y la capacitación a juntas administradoras de acueductos rurales.

Para este sector, el Minsa también ha reforzado la capacidad de atención con el nombramiento de 50 funcionarios —médicos generales, personal de enfermería, laboratoristas clínicos, odontología, técnicos de control de vectores, técnicos de enfermería y trabajo social— nombramientos realizados entre julio de 2024 y julio de 2026, con un costo anual de B/.795,949.30.

Durante la exposición del informe, el ministro Boyd destacó que, en cuanto a equipamiento médico, se destinaron B/.192,459 para 94 equipos. De este monto, B/.44,850 corresponden a dos unidades dentales destinadas al Minsa-CAPSI de Tortí, para fortalecer la atención odontológica de la población.

En despacho de medicamentos e insumos médicos se han entregado unos B/.437 mil, correspondientes a 240 renglones de medicamentos y 97 renglones de insumos.