La nueva cinta de Super Mario rompe récords en su estreno

El regreso de Super Mario a las salas de cine fue muy notorio. La nueva película de este famoso personaje se estableció rápidamente como el mayor éxito de taquilla de 2026, generando grandes cifras desde su lanzamiento mundial.

La producción, llamada The Super Mario Galaxy Movie, tuvo una notable recaudación en su primer fin de semana, con ingresos tanto en Norteamérica como en otros lugares que la posicionan entre los mejores estrenos del año.

El rendimiento de la película no solo se destaca por sus cifras, sino también por los récords que ha logrado en el ámbito de la animación, situándose entre los estrenos más exitosos de la historia en su género.

Además, la franquicia reafirma su presencia en la industria, convirtiéndose en una de las pocas adaptaciones de videojuegos que superan un inicio de más de 350 millones de dólares a nivel mundial.

Este nuevo éxito refuerza la influencia que ha tenido el mundo de Mario en el cine, tras el enorme triunfo de su primer filme, que también estableció récords después de su estreno en cines en 2023.